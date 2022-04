Grêmio Grêmio vence Operário-PR por 1 a 0 e entra no G4 da Série B pela primeira vez

27 de abril de 2022

Com o resultado, a equipe de Roger Machado subiu na tabela de classificação e está entre os quatro primeiros. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

O Grêmio foi até Ponta Grossa, no Paraná, para buscar a primeira vitória longe da Arena. Em jogo válido pela quarta rodada da série B do Brasileirão, o Tricolor encarou o Operário-PR na noite desta quarta (27), venceu por 1 a 0 e traz na bagagem os três pontos

O gol foi marcado na segunda etapa por Elias, que entrou e abriu o placar. Com o resultado, a equipe de Roger Machado subiu na tabela de classificação e está entre os quatro primeiros.

A próxima partida no campeonato será contra o CRB, na Arena.

Primeiro tempo

O Tricolor iniciou a partida pressionando a saída de bola adversária e, no primeiro minuto de partida, Villasanti tentou a finalização. O volante tentou o chute de fora da área, mas a bola saiu pela linha de fundo. Aos 3’ foi a vez do Operário tentar de longe, mas sem dificuldades para Brenno que segurou a bola com tranquilidade.

O Grêmio seguia tentando abrir o placar com chutes de longa distância. Aos 8’, a bola sobrou para Bitello que, de primeira, mandou uma bomba de fora da área. O chute saiu por cima do gol de Vanderlei. Dois minutos depois, foi a vez de Campaz tentar marcar o gol neste estilo, tendo a melhor chance. Após cobrança de escanteio, a bola sobrou pro camisa 7 que chutou forte, Vanderlei espalmou à queima roupa.

O Operário priorizava a marcação do meio-campo, dificultando o ataque Tricolor. Mas aos 27’, veio a melhor chance do primeiro tempo. Rodrigo Ferreira ficou cara a cara com o goleiro adversário, chutou, mas Vanderlei salvou com o pé. A equipe paranaense buscava chegar ao gol através da troca de passes, mas não dava trabalho ao goleiro Brenno que contava com a defesa Tricolor. Aos 35’ no chute de Ricardinho, a bola desviou na zaga do Grêmio e foi embora.

Aos 38’ foi a vez da equipe de Roger Machado tentar mais uma vez de fora da área. Campaz arriscou, mas a bola passou por cima do gol. A primeira etapa terminou sem grandes chances.

No intervalo, o técnico gremista mexeu na equipe: Elias entrou na vaga de Campaz. Logo no primeiro giro do ponteiro o Grêmio teve uma grande chance com Diego Souza. O centroavante estava cara a cara com o goleiro Vanderlei, tentou o drible e caiu. Em um primeiro momento, o árbitro marcou pênalti, mas, com o auxílio do VAR, foi anulado.

Segundo tempo

O Tricolor voltou mais inspirado para a segunda etapa e a mudança na equipe surtiu efeito. Aos 7’, Biel cruzou na medida para Elias. O atacante marcou o gol. Em um primeiro momento, o auxiliar viu impedimento de Biel no lance, mas o VAR validou o gol.

Logo depois do Tricolor abrir o placar, o Operário realizou as primeiras modificações: Felipe Saraiva e Marcelo entraram nas vagas de Thomaz e Ricardinho. Aos 13’, Brenno levou o primeiro susto na partida: Marcelo chutou forte, com efeito e a bola passou perto da trave.

Mesmo na frente, o Grêmio não se acomodou com o gol. Aos 17’, novamente Elias fez Vanderlei trabalhar. O camisa 18 chegou com tudo na área, de frente para o goleiro que ficou com a bola. Já o Operário até tentava atacar com auxílio da posse de bola, mas o Tricolor marcava bem.

Aos 27’ o técnico do Operário realizou mais três trocas. Giovanni Pavani, Júnior Brandão e Felipe Garcia entraram nos lugares de Reina, Paulo Sérgio e Fernando Neto. Roger Machado também fez modificações: Janderson e Sarará foram os escolhidos para as vagas de Biel e Lucas Silva.

Após as modificações, o Tricolor seguiu levando perigo para Vanderlei. Aos 31’, Bitello chutou de dentro da pequena área, mas a bola passou pelo lado do gol. A comissão técnica do Grêmio mexeu novamente na equipe. Aos 38’, Benítez entrou no lugar de Bitello e Ricardinho na vaga de Diego Souza.

Ficha técnica

Grêmio

Brenno; Rodrigo, Geromel, Bruno Alves, Nicolas; Villasanti, Bitello (Benítez) e Lucas Silva (Sarará); Campaz (Elias Manoel), Gabriel Teixeira (Janderson) e Diego Souza (Ricardinho). Técnico: Roger Machado.

Operário-PR

Vanderlei; Arnaldo, Thales, Renie e Fabiano; André, Fernando Neto (Felipe Garcia), Javier Reina (Pavani), Ricardinho (Marcelo) e Thomaz (Felipe Saraiva); Paulo Sérgio (Brandão). Técnico: Claudinei Oliveira.

Arbitragem

Flavio Rodrigues de Souza, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Gustavo Rodrigues de Oliveira (trio paulista). VAR: Vinicius Furlan.

