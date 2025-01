Grêmio Grêmio vence o Palmeiras e está na semifinal da Copinha

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

Agora o tricolor enfrenta o Corinthians na próxima quarta-feira(22) em horário ainda a ser definido.(Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

O Grêmio garantiu vaga na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o Palmeiras por 3 a 2 na noite desse domingo (16), na Arena Barueri, em São Paulo. Agora o tricolor enfrenta o Corinthians na quarta-feira (22) em horário ainda a ser definido.

O Palmeiras abriu o placar de cabeça com Erick Balé, aos 16 minutos no primeiro tempo após uma cobrança de escanteio de Gilberto. Dez minutos depois, aos 26 minutos, o Grêmio empatou a partida. Tiago recebeu no meio-campo e lançou para Pedro Gabriel na esquerda. O lateral dominou, enquadrou o corpo e chutou de perna esquerda sem chances para o goleiro.

Aos 39 minutos o tricolor gaúcho virou o placar com Gabriel Mec, que dominou, driblou o defensor chutou de perna direita. A bola chegou a bater na trave, nas costas no goleiro mas chegou a0 fundo do gol.

Já no primeiro minuto da segunda etapa o Palmeiras igualou o placar, com Riquelme Fillipi, que ficou livre de marcação, empurrando a bola para o fundo do gol.

Aos 40 minutos do segundo tempo o Grêmio ficou novamente a frente do placar. Em cobrança de escanteio a zaga do Palmeiras não afastou a bola que sobrou livre para Luís Eduardo fazer o gol da vitória do tricolor gaúcho.

Gauchão

Após um dia de descanso, o plantel gremista voltou a treinar em dois turnos nesse domingo no CT Luiz Carvalho, durante a pré-temporada deste ano. Na quarta, às 22h, o Tricolor estreia no Campeonato Gaúcho contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas.

O técnico Gustavo Quinteros começou a definir a equipe para o primeiro jogo do Estadual. Os trabalhos deste domingo iniciaram no Campo 3, com aquecimento em um circuito de exercícios de peso, com aparelhos da academia, montado pela equipe de preparação física.

Na sequência, os trabalhos com bola ocorreram em duas partes distintas no Campo 2. Na primeira delas, um trabalho técnico onde Quinteros dividiu o grupo em três times que, em espaço reduzido e com limite de toques na bola, se enfrentavam revezadamente na busca da transição da defesa para o ataque, superando a marcação sob pressão do adversário.

Na segunda parte, que durou até o final da manhã, Quinteros coordenou um trabalho tático de 11 x 11, mais a presença de dois jogadores coringas que eram utilizados a favor da equipe com a posse de bola. Nessa movimentação, o técnico gremista separou o time titular que deve iniciar a partida diante do Brasil de Pelotas.

O volante Cuéllar, nova contratação recém integrada ao plantel, participou normalmente do treinamento. O grupo voltou a trabalhar no período da tarde. Nesta segunda (20), o treino ocorre pela manhã.

