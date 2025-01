De acordo com o porta-voz das IDF (Forças de Defesa Israelenses), Rafael Rozenszajn, a jovem foi acordada a tiros no dia do ataque. “Uma das sequestradas perdeu dois dedos por conta de um tiro que tomou no dia 7 de outubro, pelo simples fato de ser judia. Ela foi acordada a tiros e depois foi sequestrada”, afirmou o militar em entrevista.

Em fotos divulgadas pelas Forças de Defesa Israelenses, a jovem britânica-israelense de 28 anos mostra a mão enfaixada ao lado da mãe, a também britânica-israelense Mandy Damari.