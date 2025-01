Mundo Horas após anúncio de Donald Trump, TikTok volta a funcionar nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

O TikTok havia saído do ar nos EUA por causa de uma lei federal que obriga a plataforma a vender as suas operações no país. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O TikTok anunciou nesse domingo (19) que voltou ao ar nos Estados Unidos após o presidente eleito Donald Trump prometer adiar a proibição do acesso à rede social no país assim que retornar ao poder, nesta segunda-feira (20).

“Como resultado dos esforços do presidente Trump, o TikTok está de volta nos EUA”, informou a plataforma em notificação enviada aos usuários.

O TikTok havia saído do ar nos Estados Unidos por causa de uma lei federal que obriga a plataforma a vender as suas operações no país. Trump, no entanto, afirmou que publicará um decreto determinando que a aplicação da legislação seja adiada.

A rede social também agradeceu a Trump por “fornecer a clareza e a garantia necessárias aos nossos provedores de serviço de que eles não enfrentarão penalidades por fornecer o TikTok a mais de 170 milhões de americanos e permitir que mais de 7 milhões de pequenas empresas prosperem”.

Após o comunicado, alguns usuários norte-americanos relataram que estavam conseguindo acessar tanto o aplicativo quanto o site do TikTok. Mais cedo, o presidente eleito disse que tomaria medidas para que a rede fosse reativada.

“Vou emitir uma ordem executiva na segunda-feira para estender o período para que as proibições da lei entrem em vigor”, escreveu Trump na rede Truth Social. Segundo ele, o decreto permitirá um acordo que “protegeria a segurança nacional” dos EUA.

Trump também afirmou que o decreto isentará de responsabilidade qualquer “empresa que ajudou a impedir que o TikTok ficasse no escuro”. O republicano ainda explicou que sua “ideia inicial” é criar uma joint-venture entre a atual proprietária do TikTok – a empresa chinesa ByteDance – e/ou novos proprietários, por meio da qual os Estados Unidos obteriam 50% da propriedade da empresa.

“Gostaria que os Estados Unidos tivessem a propriedade de 50% , em uma joint-venture. Ao fazer isso, salvamos o TikTok e o mantemos em boas mãos”, disse Trump.

Também neste domingo, ele havia publicado a mensagem “salve o TikTok”, horas depois de o aplicativo parar de funcionar no país.

O governo dos EUA alega que o TikTok coleta dados confidenciais de americanos e que isso representa um risco à segurança nacional. O argumento motivou a elaboração da legislação que baniria o aplicativo no país caso ele não fosse vendido.

Os EUA temem que a China possa usar as informações de mais de 170 milhões de usuários americanos da plataforma para atividades de espionagem. A ByteDance, dona do TikTok, por sua vez, sempre negou a acusação.

