Grêmio Técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros começa a definir a equipe para a estreia no Gauchão

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2025

Na quarta-feira, às 22h, o Tricolor estreia no Campeonato Gaúcho contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas. (Foto: Guilherme Testa/Grêmio)

Após um dia de descanso, o plantel gremista voltou a treinar em dois turnos neste domingo (19) no CT Luiz Carvalho, durante a pré-temporada deste ano. Na quarta-feira (22), às 22h, o Tricolor estreia no Campeonato Gaúcho contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas.

O técnico Gustavo Quinteros começou a definir a equipe para o primeiro jogo do Estadual. Os trabalhos deste domingo iniciaram no Campo 3, com aquecimento em um circuito de exercícios de peso, com aparelhos da academia, montado pela equipe de preparação física.

Na sequência, os trabalhos com bola ocorreram em duas partes distintas no Campo 2. Na primeira delas, um trabalho técnico onde Quinteros dividiu o grupo em três times que, em espaço reduzido e com limite de toques na bola, se enfrentavam revezadamente na busca da transição da defesa para o ataque, superando a marcação sob pressão do adversário.

Na segunda parte, que durou até o final da manhã, Quinteros coordenou um trabalho tático de 11 x 11, mais a presença de dois jogadores coringas que eram utilizados a favor da equipe com a posse de bola. Nessa movimentação, o técnico gremista separou o time titular que deve iniciar a partida diante do Brasil de Pelotas.

O volante Cuéllar, nova contratação recém integrada ao plantel, participou normalmente do treinamento. O grupo voltou a trabalhar no período da tarde. Nesta segunda-feira (20), o treino ocorre pela manhã.

