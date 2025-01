Pouco depois, foi chamado para substituir Cid Moreira em uma edição extraordinária do Jornal Nacional. Seu desempenho no JN garantiu a sua contratação definitiva pela Globo, onde apresentou as edições de sábado do jornal por muitos anos.

Léo Batista foi um dos apresentadores na estreia do Jornal Hoje, em 1971, ao lado de Luís Jatobá e Márcia Mendes. Também apresentou o Esporte Espetacular, criado em 1973, e o Globo Esporte, lançado em 1978.

A narração de Léo Batista tornou-se característica dos “Gols do Fantástico”, quadro que ele apresentou até 2007. Nos anos 2000, ele também participou do “Baú do Esporte” e de outros quadros do Fantástico e do Esporte Espetacular.