Por Redação O Sul | 24 de abril de 2024

Tricolor enfrenta o Atlético-GO e busca manter invencibilidade na competição Foto: Renan Jardim/Grêmio Tricolor enfrenta o Atlético-GO e busca manter invencibilidade na competição (Foto: Renan Jardim/Grêmio) Foto: Renan Jardim/Grêmio

A equipe Sub-20 do Grêmio embarcou na tarde desta quarta-feira (24) para Goiás. O time comandado pelo técnico Airton Fagundes enfrenta o Atlético-GO na quinta-feira (25), às 15h, no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia (GO), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Tricolor busca manter os 100% de aproveitamento na competição.

Jogadores relacionados:

Goleiros: Cássio e João Victor;

Cássio e João Victor; Zagueiros: Viery, Enzo Garcia, João Lima, Athos e Karele;

Viery, Enzo Garcia, João Lima, Athos e Karele; Laterais: Igor e Cristiano;

Igor e Cristiano; Meias: Artur Jr, Roger, Kaick, Smiley, Zortéa e Jefinho;

Artur Jr, Roger, Kaick, Smiley, Zortéa e Jefinho; Atacantes: Guga, Vini Ferraz, Leandro, Alysson e Riquelme.

A comissão técnica manteve o cronograma de treinamentos até momentos antes da viagem, realizando o último trabalho de campo na manhã de hoje no CFT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Transição entre os setores, passes rápidos e bola parada ofensiva e defensiva foram algumas das ações trabalhadas pela equipe. Após a atividade, o elenco iniciou o procedimento para o embarque no começo da tarde.

