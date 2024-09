Grêmio Grêmio viaja para Brasília na tarde desta sexta-feira

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

Renato, suspenso por STJD, não comandará Grêmio contra o Botafogo Foto: Lucas Uebel/Grêmio Renato, suspenso por STJD, não comandará Grêmio contra o Botafogo. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio embarca para Brasília nesta sexta-feira (27), às 15h, em voo fretado. A equipe de Renato Portaluppi enfrenta o Botafogo no sábado (28) às 21h, no estádio Mané Garrincha.

O Tricolor está na 14° posição no tabela com 31 pontos, apenas três pontos a mais que o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento. O alvinegro, adversário do Grêmio, está na liderança do Campeonato com 56 pontos.

A equipe gremista volta para Porto Alegre logo após o jogo, o início da madrugada de domingo (29).

Próximos jogos do Grêmio

Botafogo x Grêmio – Sábado (28) às 21h;

– Sábado (28) às 21h; Grêmio x Fortaleza – Sexta-feira (04) às 21:30;

x Fortaleza – Sexta-feira (04) às 21:30; Inter x Grêmio – Domingo (20) horário a combinar.

2024-09-27