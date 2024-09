Mundo Israel bombardeia Beirute e diz que atacou QG do Hezbollah

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

Israel vem bombardeando regiões do Líbano há uma semana. Foto: Reprodução de vídeo Israel vem bombardeando regiões do Líbano há uma semana. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Israel atacou o Centro de Beirute, capital do Líbano, nesta sexta-feira (27) – no que foi o maior ataque israelense desde o início do conflito com o grupo extremista Hezbollah, segundo agências internacionais.

Várias explosões atingiram o Sul da cidade pouco mais de uma hora após o discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Assembleia Geral da ONU. Prédios foram atingidos.

Segundo as Forças Armadas de Israel, foi realizado um “ataque de precisão” ao quartel-general do Hezbollah. O órgão informou que o QG está localizado entre edifícios residenciais em Dahieh, Beirute, “como parte da estratégia do Hezbollah de usar o povo libanês como escudo humano”.

Israel vem bombardeando regiões do Líbano há uma semana, em uma nova rodada do conflito no Oriente Médio que já deixou mais de 700 mortos.

A escalada da troca de ataques entre os dois lados – que já acontecia de forma constante desde o início da guerra na Faixa de Gaza, há quase um ano – ocorreu após explosões em série de pagers e walkie-talkies de membros do Hezbollah, que acusam Israel pelo ataque.

A semana de bombardeios provocou também um êxodo sem precedentes no Líbano desde a guerra de 2006. Nesta sexta-feira, a Acnur, a agência da ONU para refugiados, afirmou que mais de 30 mil pessoas de diferentes regiões do Líbano fugiram para a vizinha Síria nas últimas 72 horas.

2024-09-27