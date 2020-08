O tricolor realizou na manhã desta terça-feira (11), o último treino antes de viajar para Fortaleza, no Ceará, onde enfrenta o próprio Ceará nesta quarta (12), na Arena Castelão. Pelos protocolos da CBF de prevenção à Covid-19, o elenco viajou a Fortaleza em voo fretado, que saiu de Porto Alegre às 13 horas.

Renato utilizou o último treino para ajustes táticos e trabalhos especiais de bola parada. Por fim, os jogadores fizeram um treino recreativo para descontrair. Ausentes contra o Fluminense, Jean Pyerre e Matheus Henrique treinaram normalmente ontem e estão no elenco que viajou para o nordeste.

O lateral Victor Ferraz, que se recupera de dores musculares, já está no trabalho de transição para voltar a treinar no grupo principal, mas não deve jogar neste meio de semana. Do outro lado, Guilherme Guedes teve uma distensão muscular e deve ficar fora da equipe por pelo menos mais 10 dias. Com isso, Orejuela e Cortez seguem nas posições.

Alguns titulares deverão ser preservados, por conta da sequência de partidas. Geromel pode ser poupado, e em seu lugar David Braz ganharia a titularidade. No meio, existe a possibilidade de Maicon não atuar, sendo substituído por Lucas Silva. Já no ataque o jovem Isaque pode aparecer no lugar de Diego Souza.