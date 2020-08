Por Redação Rádio Grenal | 11 de agosto de 2020

O Grêmio anunciou no final da manhã desta terça-feira (11), a contratação do meio-campista Robinho. Conforme divulgado pelo clube, os acordos foram fechados nesta manhã e agora o tricolor aguarda o jogador para realização de exames médicos e a assinatura do vínculo. Ele assinará contrato com o Grêmio até o final da temporada.

Robinho tem 32 anos e atuou por último no Cruzeiro. Ele iniciou sua carreira no Mogi Mirim e obteve grande destaque pelo Palmeiras, clube pelo qual conquistou a Copa do Brasil em 2015. Em 2017 e 2018, conquistou o bicampeonato da Copa do Brasil pelo Cruzeiro – onde permaneceu até esta temporada.

Ficha Técnica:

Nome: Róbson Michael Signorini

Nascimento: 10/11/1987 (32 anos)

Naturalidade: Marialva (PR)

Clubes: Mogi Mirim, Santos, Avaí, Coritiba, Palmeiras e Cruzeiro