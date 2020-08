Por Redação Rádio Grenal | 11 de agosto de 2020

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (10), o goleiro gremista Vanderlei falou sobre a arrancada no Campeonato Brasileiro e os próximos passos do tricolor na disputa. Nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena Castelão, no Ceará, o Grêmio enfrenta o Ceará pela 2ª rodada do Brasileirão. Comandado por Guto Ferreira, o Vozão acabou de conquistar a Copa do Nordeste em cima da Bahia. No entanto, perdeu para o Sport na sua estreia no Campeonato Brasileiro.

Será a primeira partida do tricolor fora de casa, e com os portões fechados: “Com certeza os jogos vão ser bem diferentes. A gente sente muita falta da torcida. O fator casa fazia diferença. Agora o jogo fica mais equilibrado. A equipe do Ceará vem de uma conquista importante. É um time que preza muito a posse de bola, é muito bem organizado, sabe explorar bem os contra-ataques. Estamos estudando bem o time do Ceará e vamos com tudo para tentar fazer uma boa partida. Se quisermos ser campeões, temos que conquistar pontos também fora de casa”.

Vanderlei não quis falar muito sobre favoritismos no campeonato, mas deixou os nomes de alguns times que podem incomodar os objetivos do tricolor: “A gente sabe que o Flamengo, por ser o atual campeão brasileiro e da Libertadores, tem feito um grande trabalho. Mas mesmo assim teve dificuldade na estreia, acabou perdendo pro Galo, que é um grande time também, com um grande treinador, também acho que é um favorito. Nós estamos brigando ali, com São Paulo, Corinthians… todas as equipes estão fortes”.

“O que vai fazer diferença é o elenco. Quem tiver um elenco qualificado e o treinador souber trabalhar melhor, consequentemente vai conseguir bons resultados e chegar nas primeiras posições do Brasileiro”, destacou o goleiro.

O arqueiro tricolor ressaltou a importância que um estádio vazio faz na hora da partida: “Sem dúvidas, a falta da torcida faz muita diferença. A gente fala que muitas vezes não conseguimos nos comunicar tão bem por causa do barulho da torcida, com o estádio vazia a gente consegue se comunicar melhor, avisando o companheiro das situações em campo. O próprio treinador consegue passar as orientações melhor. É tudo muito diferente”.

Por fim, Vanderlei confirmou o discurso de Renato Portaluppi pós-partida de estreia no Brasileiro, sobre a priorizar competições: “A gente sempre fala isso, que não dá pra priorizar competições. O Grêmio é muito grande. Eu acho que temos que brigar por todas as competições. De início não dá para você focar em uma competição só, tem que levar todas da maneira”.