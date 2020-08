Renato Portaluppi já deixou claro que o tricolor precisa de reforços no setor ofensivo. Na entrevista coletiva após a estreia no Campeonato Brasileiro, Renato explicou que o Grêmio está buscando atacantes e segue acompanhando o mercado: “Eu já falei que preciso de mais dois ou três atacantes. Temos procurado. De área, temos só o Diego. E com a saída do Everton, precisamos repor. O Brasileirão é longo, é difícil. Até agora, só saíram. Então é necessário buscar”.

Com a saída de Everton, resta ao ataque gremista somente o nome de Pepê. Há ainda, Diego Souza, mas apesar da boa fase, o centroavante está com 35 anos. Isaque, meio de campo cria da base tricolor, também busca seu espaço na equipe titular, mas segundo a diretoria gremista e o próprio Renato, o elenco precisa ser reforçado devido à longa sequência de jogos deste ano. A ideia do clube é buscar três atacantes. Um com as mesmas características de Diego Souza, com facilidade de entrar na área, e outros dois que possam jogar mais pelos lados.

Um dos nomes que agradam a diretoria gremista é o de Everaldo. Revelado pelo próprio tricolor, Everaldo está no Kashima Antlers, do Japão. O atacante de 29 anos está desde o início de 2020 na Ásia e tem contrato até o final de 2022 com o clube japonês. No entanto, além de questões financeiras, há a vontade do jogador de ficar no Japão. Além disso, nesta segunda-feira (10), é o último dia da janela de transferência internacional.

Caso não consiga negociar com Everaldo, o tricolor precisará buscar no mercado brasileiro os seus reforços. O Grêmio volta a campo na quarta-feira (12), às 21h30min, contra o Ceará, em Fortaleza, pela segunda rodada do Brasileirão.