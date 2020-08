Por Redação Rádio Grenal | 10 de agosto de 2020

Após a vitória na estreia do Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Portaluppi falou sobre o desempenho de sua equipe, e a necessidade de novas contratações. Neste domingo (9), na Arena, o tricolor venceu o Fluminense, por 1 a 0, com gol de Diego Souza.

Questionado sobre a atuação do atacante Pepê, que substituiu Everton, que está de saída para o Benfica, Renato elogiou o garoto: “Ele se comportou muito bem, e tenho certeza que vai melhor mais ainda nessa sequência de jogos […] No caso do Pepê, não é fácil substituir o Éverton, mas ele tem toda minha confiança. E o Isaque é um garoto que tem um futuro muito grande. A única dificuldade que ele encontrou foi o entrosamento, mas é normal”, completou o técnico, avaliando o desempenho do também jovem Isaque, que entrou durante o segundo tempo.

Renato não utilizou todo o seu time titular na partida de estreia, pois alguns nomes apresentaram problemas musculares devido a falta de ritmo e a grande sequência de jogos. “Teremos avaliação médica amanhã. Vamos conversar com os jogadores, mesmo os que não estiverem com problema físicos. Sabemos que a sequência de jogos é complicada. Vou conversar com os médicos pra ver a situação do Victor e do Matheus”, disse Renato, referindo-se a situação do lateral direito Victor Ferraz e do meia Matheus Henrique, que ficaram de fora do jogo contra o Flu.

Se alguns nomes estão no departamento médico, outros, o clube ainda está procurando no mercado. Um dos jogadores especulados para contratação gremista é o atacante Everaldo, que atua no Kashima Antlers, no Japão: “Já falei que a gente precisa de mais uns dois ou três atacantes. É um atacante que eu já tinha me interessado antes. É difícil de competir com o pessoal lá fora. A gente vai continuar buscando”.

Por fim, Renato deixou claro que o tricolor vai com foco total no Campeonato Brasileiro, mas explicou que muitas vezes precisa-se priorizar as competições de mata-mata, pois a cada fase que o clube passa, um valor entra nos cofres, diferente do Campeonato Brasileiro, que o valor só é recebido no final do campeonato. “O Grêmio entra nas competições para vencer. Se a gente disputasse só o Brasileiro, aí seria outra história. Será que os clubes vão deixar de lado as grandes competições? Pro Grêmio que disputa as três competições, não é nada fácil […] Muita gente acha que o Grêmio deixa o Brasileiro de lado. Não deixa, não. É muito fácil criticar. Só que passar de fase nas outras competições ajuda muito o clube”.r