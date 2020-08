O Grêmio estreou no Brasileirão com uma vitória de 1 a 0 sobre o Fluminense

O Grêmio iniciou na noite deste domingo (9), a sua caminhada no Campeonato Brasileiro. Na Arena, enfrentou o Fluminense, em partida válida pela 1ª rodada da competição e venceu por 1 a 0, com gol marcado por Diego Souza, aos 44 minutos da etapa inicial.

A partida foi equilibrada e por parte do tempo, com uma certa dificuldade gremista em manter a posse de bola. Mas mesmo bem marcado, o Tricolor buscou o ataque, conseguiu obter a vantagem e conquistar os seus três primeiros pontos na competição.

Quem ameaçou logo no início foi a equipe carioca, que chegou com uma cobrança de falta da meia direita, aos 4 minutos. A bola foi colocada direto na área, Vanderlei afastou de soco, mas ela sobrou para Dodi, que arrematou a gol, para fora. O Grêmio respondeu a altura aos 7’, quando Orejuela cruzou na área para Diego Souza, que subiu mais que a marcação e desviou de cabeça, em direção ao ângulo direito da meta, mas Muriel conseguiu defender.

Com 13’ de bola rolando, o Flu teve a seu favor outra falta da intermediária. Nenê cobrou, mas Vanderlei saiu novamente para afastar o perigo, agora pela linha lateral. Mas a melhor chance dos visitantes nasceu com Evanilson, que recebeu um passe e chutou forte, obrigando mais uma boa defesa do goleiro gremista.

Aos 29 minutos, o Grêmio chegou com Lucas Silva, que recebeu no meio e arrematou de longa distância, mas a bola acabou passando longe do gol. Logo em seguida, insistindo no ataque, o camisa 16 sofreu uma falta próxima a grande área. Diego Souza cobrou, mas em cima da barreira.

Outra finalização gremista saiu após uma cobrança de escanteio feita por Alisson na pequena área, aos 36’. Geromel subiu para desviar de cabeça com perigo, mas a bola saiu. Na sequência, Alisson recebeu, buscou espaço, deslocando a marcação e chutou a gol. Muriel defendeu.

Aos 44 minutos, o Grêmio foi efetivo e abriu o placar com Diego Souza. Depois de um bate rebate na área com Alisson e Isaque também envolvidos no lance, a bola acabou chegando a Diego Souza que, de carrinho, conseguiu deslocar o goleiro e mandar para o fundo das redes.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Fluminense voltou mais agressivo e pressionou nos minutos iniciais. Depois de uma jogada de Michel Araújo, Nenê finalizou com precisão, obrigando o goleiro Vanderlei a fazer uma grande defesa. Logo após, foi a vez de Yago receber e arriscar de fora da área, levando perigo.

O Grêmio respondeu com Pepê acionado no meio-campo aos 5’. O atacante finalizou, mas Nino bloqueou o chute. Na sequência, foi a vez de Diego Souza servir Isaque já na área. O meia finalizou de perna esquerda, mas pela linha de fundo.

Outra chance gremista surgiu quando Isaque foi acionado na entrada da área, venceu a marcação e acionou Diego Souza, mais a direita. O centroavante bateu, mas o chute saiu mascado ao dividir com defensor, com 17 minutos jogados.

O Fluminense teve uma oportunidade aos 23’, em cobrança de falta da intermediária. Nenê cobrou, a bola explodiu na barreira e saiu pela linha de fundo.

A melhor chance do Tricolor surgiu logo na sequência, em uma jogada de contra-ataque. Lucas Silva acionou Pepê na esquerda, que saiu em velocidade e finalizou, buscando encobrir Muriel. A bola passou raspando a trave e saiu pela linha de fundo.

Passados 30 minutos, pela esquerda, Cortez acionou Pepê mais ao meio, que cortou a marcação e arrematou a gol, obrigando Muriel a uma grande defesa.

Já na reta final, Pepê mais uma vez levou perigo, invadindo a área pela esquerda, fez a finalização, mas Muriel defendeu, afastando. Orejuela ainda tentou a sobra, mas foi flagrado em posição de impedimento. No último minuto, o Fluminense tentou o empate com Michel, que chutou forte e obrigou Vanderlei a fazer uma boa defesa.

Com o resultado, o Tricolor conquistou os seus três primeiros pontos na competição. Na próxima quarta-feira (12), enfrenta o Ceará, fora de casa, na Arena Castelão, às 21h30min.