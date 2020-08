Neymar troca declarações carinhosas com padrasto de seu filho: “Te amo”

Neymar Jr. e Vinicius Martinez, marido de Carol Dantas, mãe do filho do jogador, trocaram mensagens carinhosas neste domingo (09). Os dois se parabenizaram pelo Dia dos Pais e mostraram que mantém uma relação de respeito e amizade.

Primeiro, foi Neymar quem publicou uma foto com Vinicius. “Feliz Dia dos Pais. Te amo, pai online”, brincou ele, usando uma “piada interna”. O chef de cozinha repostou o clique. “Te amo. Somos os pais mais onlines, mesmo muitos não querendo. A gente é foda. Diferente”, respondeu Vinicius.

Neymar é pai de Davi Lucca, de 8 anos, de seu relacionamento com Carol Dantas. Ela se casou com Vinicius em junho de 2019, com quem assumiu namoro em dezembro de 2017 e tem um filho, Valentin, de 10 meses.

Carol, aliás, também fez uma homenagem tanto para Neymar, quanto para Vinicius em suas redes sociais. O jogador compartilhou o post com emojis de “coração”.