Aos 37 anos de idade, Giselle Itié, atriz mexicana radicada em São Paulo, tem se dedicado, na maior parte do tempo, aos cuidados com seu primeiro filho, Pedro Luna, de 4 meses, do relacionamento com o ator Guiherme Winter.

Ela diz o que a maternidade mudou em sua vida. “Definitivamente nasceu uma nova mulher. Nasceu quem eu sempre almejava ser: eu mesma”.

Sobre as dificuldades do puerpério, ela diz. ” Todas as dificuldades possíveis quando você entra em um mundo novo. Mas o que mais está me ‘atravessando’ é viver esse momento no meio de uma pandemia. Pois a minha rede de apoio é somente virtual. Sei que conversar e falar como me sinto, virtualmente, é muito importante, mas ao vivo faz muita diferença.” Além da dedicação dos cuidados com o pequeno Pedro, ela também tem dividido seu tempo com lives que costuma abordar a “maternidade real”.

“Levantei e continuo levantando várias lives sobre maternidade para nós mães nos acolhermos. Devemos nos unir e falar abertamente sobre as nossas experiências. A frase ‘ser mãe é padecer no paraíso’ é muito antiquada. Pois nós merecemos ser felizes e saudáveis no paraíso. E para isso é necessário que a sociedade inteira se movimente e abrace as mães. Rede de apoio é necessária, sim. Os pais devem se responsabilizar pelos seus filhos, sim. Para a sociedade despertar e entender que as mães não devem ser sobrecarregadas, nós mães devemos nos unir e falar sobre. O nosso futuro agradece. Mãe saudável, filho saudável. E consequentemente sociedade saudável. A matemática é simples. Por isso, levanto as lives sobre “maternidade real”.

A atriz ressalta que a relação com Guilherme Winter é “cheia de gratidão por ter um filho tão iluminado e saudável”, mas confirma que estão separados. “Não somos um casal, mas para sempre seremos unidos pelo nosso pequeno.”