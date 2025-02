Grêmio Grêmio visita o Juventude pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Tricolor deve ir a campo com time misto visando o clássico Gre-Nal da próxima rodada Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolor deve ir a campo com time misto visando o clássico Gre-Nal da próxima rodada. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta-feira (05), o Grêmio visita o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, às 22h, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho.

O Juventude vem de bom início na competição, com três vitórias nos quatro primeiros jogos, com seu melhor começo no estadual desde 2016. Na última rodada, o clube venceu o clássico Ca-Ju, contra o Juventude, por 2 a 0. Atualmente, o Alviverde se se mantem na liderança do grupo C com nove pontos.

O Tricolor está invicto desde o início do Campeonato e ainda não teve sua defesa vazada, acumulando três vitórias e um empate. O Grêmio é o líder do grupo A, com 10 pontos. O técnico Quinteros deve poupar alguns de seus titulares para a partida, visando o clássico Gre-Nal que acontece no sábado (08).

Juventude

Fábio Matias, técnico do Aliverde, deve realizar apenas uma mudança em relação do time titular da última partida. É provável que Ênio retome sua posição de titular no lado direito do ataque. Com essa alteração, Batalla vira alternativa para o decorrer do confronto.

Provável escalação: Gustavo; Ewerthon, Abner, Wilker Ángel e Felipinho; Giraldo, Jadson e Mandaca; Ênio (Batalla), Erick Farias e Giovanny.

Grêmio

Assim como na vitória por 3 a 0 contra o Moonson na última semana, Quinteros deve mandar a campo um time misto. Os titulares devem ser poupados por conta o primeiro clássico Gre-Nal que acontece no sábado (08), na Arena.

Provável escalação: Tiago Volpi (Gabriel Grando); João Lucas, Gustavo Martins, Natã e Pedrinho (Wesley Costa); Pepê, Dodi, Monsalve, Edenilson e André Henrique; Arezo.

Arbitragem

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro;

Jonathan Benkenstein Pinheiro; Assistente 1: Lucio Beiersdorf Flor;

Lucio Beiersdorf Flor; Assistente 2: Leirson Peng Martins;

Leirson Peng Martins; VAR: Daniel Nobre Bins.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-visita-o-juventude-pela-quinta-rodada-do-campeonato-gaucho/

Grêmio visita o Juventude pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho

2025-02-05