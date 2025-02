Inter No Beira-Rio, Inter e Brasil de Pelotas se enfrentam pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Roger Machado deve poupar titulares pensando no Gre-Nal do próximo sábado (08) Foto: Ricardo Duarte/Inter Roger Machado deve poupar titulares pensando no Gre-Nal do próximo sábado (08). (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta quarta-feira (05), o Inter recebe o Brasil de Pelotas às 20h, no Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho.

O Colorado, invicto no campeonato, é o líder do grupo B com 10 pontos. Ao todo, foram três vitórias e um empate na competição. O segundo colocado do grupo é o Caxias, com seis pontos, quatro a menos que o Inter.

Na última rodada, diante o São José, o Brasil de Pelotas conquistou sua primeira vitória no campeonato, vencendo a partida por 1 a 0. Com os três pontos, o Xavante agora contabiliza cinco no total, ocupando a segunda colocação do grupo C.

Inter

Roger Machado deve optar por uma equipe alternativa para a partida, visando o clássico Gre-Nal, que acontece no sábado (08), na Arena. No lado esquerdo, o recém apresentado ao clube Ramon, disputa posição com o jovem Pablo. Sem informações sobre a condição de jogo de Bruno Tabata, uma vaga no meio-campo deve ficar livre, podendo ser ocupada por Bruno Henrique ou Yago Noal.

Provável escalação: Anthoni; Aguirre (Nathan), Rogel, Kaique Rocha e Pablo (Ramon); Ronaldo, Luis Otávio, Vitinho, Yago Noal (Bruno Henrique ou Lucca) e Carbonero; Enner Valencia.

Brasil de Pelotas

O técnico William de Mattia tem o zagueiro Áquila como principal desfalque para a partida, já que o defensor cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. O atacante Gabriel Moysés também não estará a disposição do treinador, pois foi expulso na última rodada e terá suspensão automática.

Provável escalação: Wellington Santana; Murillo, Bruno Miguel, Guilherme Cerqueira e Higor; Rafael Gelati, Juliano Fabro, Kauê, Histone e Vini Charopem; Mayco Félix.

Arbitragem

Árbitro : Roger Goulart;

: Roger Goulart; Assistente 1 : Tiago Augusto Kappes Diel;

: Tiago Augusto Kappes Diel; Assistente 2 : Fagner Bueno Cortes;

: Fagner Bueno Cortes; VAR : Douglas Schwengber da Silva;

: Douglas Schwengber da Silva; Quarto árbitro: Marcelo Oswald Bitelbron.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/no-beira-rio-inter-e-brasil-de-pelotas-se-enfrentam-pelo-gauchao/

No Beira-Rio, Inter e Brasil de Pelotas se enfrentam pelo Gauchão

2025-02-05