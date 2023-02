Grêmio Grêmio volta a ter polêmica com chuteiras

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2023

Grêmio já teve outra polêmica com as chuteiras da Adidas no time profissional Foto: Reprodução Grêmio já teve outra polêmica com as chuteiras da Adidas no time profissional (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Grêmio volta a ter problemas com as chuteiras da marca Adidas. Na semana passada, a cor de um modelo das chuteiras virou polêmica na Arena. A não autorização para o uso do produto é por causa da cor que pode lembrar a cor do maior rival, o Inter. Com isso, os jogadores do profissional não puderam usar o material.

Nesta semana, novamente, o clube teve problemas com a cor do material. A proibição agora foi para as categorias de base e gerou desconforto nos bastidores. Apesar de ser da mesma fornecedora, a chuteira é diferente. O produto é predominantemente branca e na parte da sola tem detalhes em laranja, roxo e rosa.

A diretoria da base nega o veto. Nas categorias de base, existem algumas orientações enquanto as cores das chuteiras desde 2016. As empresas que fornecem o material enviam fotos dos produtos para a direção antes de fazerem a entrega.

Os problemas com as chuteiras vem causando certo desconforto entre os empresários e familiares dos atletas. Alguns relatos dos estafes dos jogadores relatam que existe uma dificuldade de fechar contrato com a distribuidora por conta das regras do Tricolor.

