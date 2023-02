Inter Time da Inglaterra monitora a situação do volante do Inter Johnny

Depois de Spezia, Roma e Betis, clube inglês é outro interessado no atleta Foto: Ricardo Duarte/Inter Depois de Spezia, Roma e Betis, clube inglês é outro interessado (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Clubes da Europa seguem monitorando a situação do volante Johnny. O jogador do Inter teve seu contrato renovado até 2026 e recebeu uma consulta do Brighton, da Inglaterra. Ele segue no radar de outros clubes também. O atleta de 21 anos pode sair no meio da temporada.

Atualmente, o Inter possui a necessidade de negociar jogadores para atingir a meta de R$ 135 milhões. Por isso, o time não descarta vender o volante na abertura da janela europeia, em julho. O Colorado já rejeitou uma oferta de 5 milhões de euros do Spezia, da Itália.

Depois de Spezia, Roma e Betis, o Brighton, da Inglaterra, monitora o desenvolvimento do meio-campista e avalia uma investida. Os clubes interessados no atleta mantêm conversas com Stefano Castagna, representante do jogador na Europa. O Colorado possui 100% dos direitos do jovem.

