Grêmio Zagueiro do Grêmio Geromel tem realizado sessões de fisioterapia e está dentro do prazo para a sua recuperação

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2023

No início da temporada, Geromel (E) foi diagnosticado com lesão meniscal e precisou ser submetido a uma artroscopia na região Foto: Rádio Grenal

O zagueiro do Grêmio Pedro Geromel ainda não conseguiu estrear pelo Tricolor na temporada de 2023. O defensor está realizando sessões diárias de fisioterapia e está dentro do prazo de recuperação previsto pelo departamento médico. Mesmo com a notícia positiva, os médicos do clube não garantem a volta do ídolo antes das fases finais do Campeonato Gaúcho.

No início da temporada, Geromel foi diagnosticado com lesão meniscal e precisou ser submetido a uma artroscopia na região. O prazo para a recuperação deste tipo de lesão é de três meses. O zagueiro deve voltar na primeira semana de abril.

A comissão técnica gremista está com cautela em relação a volta do jogador de 37 anos. Por mais que esteja sendo positiva e dentro do prazo, a idade já avançada trás preocupação. Os médicos prezam por um cuidado maior com o atleta neste momento.

O zagueiro vem participando diariamente na fisioterapia do clube gaúcho. O defensor ainda não fez testes físicos e sequer fez atividades no campo.

