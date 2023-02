Inter Inter oficializa a contratação do atacante Luiz Adriano

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2023

O atacante foi campeão mundial com o Colorado Foto: Divulgação/Inter O atacante foi campeão mundial com o Colorado (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

O atacante Luiz Adriano está de volta ao Inter. O jogador tem mais de uma década jogando na Europa e deve chegar em Porto Alegre nos próximos dias e assina com o Colorado até 30 de junho da temporada de 2024.

Formado no Celeiro de Ases, Luiz Adriano entrou para a história do clube ainda muito jovem. Aos 18 anos, estreou pelos profissionais marcando gol. Ainda na temporada 2006, foi protagonista do time sub-20, ao lado de Alexandre Pato, na conquista do título brasileiro.

Em dezembro daquele mesmo ano, foi dele o gol da classificação sobre o Al-Ahly, na semifinal do Mundial de Clubes. O atacante ainda esteve em campo no jogo entre Inter e Barcelona, na grande decisão, onde o clube gaúcho acabou conquistando o Mundial.

Na Europa, Luiz atuou por Shakhtar Donetsk, Milan, Spartak Moscou e atualmente estava no Antalyaspor, da Turquia. Foram mais de 400 jogos no Velho Continente, 168 gols marcados e 19 títulos. No Brasil, entre 2019 e 2021, atuou pelo Palmeiras, sendo bicampeão da Copa Libertadores e campeão da Copa do Brasil.

