Grêmio Grêmio volta aos treinos com foco na partida contra o Mirassol pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











Tricolor ajusta detalhes na preparação para o duelo em São Paulo Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio voltou aos trabalhos no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, na manhã desta segunda-feira (14). Esta foi a primeira de duas atividades previstas antes do próximo duelo pelo Campeonato Brasileiro, diante do Mirassol na quarta-feira (16), em São Paulo, pela quarta rodada. A equipe busca a primeira vitória fora de casa na competição.

Os trabalhos começaram efetivamente após uma conversa da comissão técnica junto ao elenco no gramado. Os atletas que atuaram a maior parte do último jogo seguiram para a academia para realizar trabalhos regenerativos. Os goleiros efetuaram os trabalhos específicos da posição, enquanto que os demais atletas foram divididos em dois grupos e efetuaram um trabalho de circulação de bola em no máximo dois toques em espaço reduzido.

Em seguida, ocupando meio-campo e com o comando do técnico Gustavo Quinteros, os jogadores foram distribuídos em duas equipes. Uma movimentação tática específica de transição ofensiva foi executada. Por fim, em campo aberto, um trabalho coletivo foi realizado, para ajustes na movimentação ofensiva e compactação defensiva.

O elenco volta aos trabalhos na manhã desta terça-feira (15) no CT. No início da tarde está programado o deslocamento até o interior de São Paulo, onde a equipe ficará concentrada até o duelo contra o Mirassol.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-volta-aos-treinos-com-foco-na-partida-contra-o-mirassol-pelo-brasileirao/

Grêmio volta aos treinos com foco na partida contra o Mirassol pelo Brasileirão

2025-04-14