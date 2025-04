Grêmio Lateral-esquerdo Marlon é apresentado oficialmente pelo Grêmio

Por Redação O Sul | 14 de abril de 2025

Atleta usará a camisa de número 23 Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Lucas Uebel / Grêmio FBPA Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

No início da tarde desta segunda-feira (14), o lateral-esquerdo Marlon foi apresentado oficialmente pelo Grêmio em coletiva de imprensa no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, como mais novo reforço do Tricolor para esta temporada. Marlon chegou por empréstimo junto ao Cruzeiro até o final de 2025, tendo a possibilidade de transferência definitiva ao fim do contrato.

Acompanhado pelo vice de futebol Alexandre Rossato, o atleta recebeu de suas mãos a camisa de número 23, além de receber as boas-vindas do dirigente gremista. “Sobre a qualidade do atleta Marlon acredito que dispensa comentários. O Marlon já era uma contratação desejada desde o ano passado. Agora conseguimos viabilizar e temos certeza de que ele vai contribuir muito aqui no Grêmio”, disse Rossato.

Em seguida, Marlon passou a responder os questionamentos e comentou sobre a sua chegada ao Clube. “Eu estou pronto para jogar em qualquer tipo de situação. Sou um jogador que também tem uma característica forte de marcação, fui líder em desarmes no Brasileirão do ano passado. Onde o técnico Gustavo Quinteros precisar que eu atue estou pronto para corresponder”.

Entre os assuntos abordados, o lateral comentou sobre sua identificação com o Tricolor. “Estou feliz em vir para o Grêmio. As pessoas mais próximas sabem que estou realizando um sonho pessoal, de vir jogar no Clube que sempre torci. É um dia muito especial, trabalhei muito para que pudesse um dia acontecer. É um momento muito bom na minha carreira. Estou motivado e maduro por toda a experiência que trago e estou realizando em fazer parte do Grêmio”.

Marlon já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF na última sexta-feira e está disponível para ser relacionado para os jogos. Confira abaixo a entrevista coletiva na íntegra.

Ficha Técnica

Nome completo: Marlon Rodrigues Xavier

Nascimento: 20/05/1997

Naturalidade: Cascavel/PR

Clubes: Criciúma/SC, Fluminense/RJ, Boavista/POR, Trabzonspor/TUR, Ankaragücü/TUR e Cruzeiro/MG

Títulos: Taça Guanabara (2022), Campeonato Carioca (2022) e Supercopa da Turquia (2020).

