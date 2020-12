Grêmio Grêmio x São Paulo: duelo tricolor na semifinal da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Por Redação Rádio Grenal | 21 de dezembro de 2020

Grêmio e São Paulo se enfrentam nessa quarta-feira (23), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, na Arena. As duas equipes vêm embaladas no Campeonato Brasileiro, próximos na tabela da competição. No último duelo, o time de Fernando Diniz ficou no empate de 0 a 0 com a equipe gremista, em um jogo rodeado de polêmicas envolvendo a arbitragem.

GRÊMIO

O time de Renato Portaluppi, vêm de uma invencibilidade de 11 jogos sem derrotas no Brasileirão. É 0 5° colocado, com 42 pontos e 56% de aproveitamento. Oscilou bastante durante a temporada, hoje tem subido consideravelmente na tabela, beirando o G4. Na última partida, ficou no empate de 1 a 1 com o Sport, na Ilha do Retiro.

Pela Copa do Brasil, enfrentou o Juventude nas oitavas de final, vencendo as duas partidas por 1 a 0. Na sequência, teve o Cuiabá como adversário, vencendo a primeira partida por 2 a 1 e a outra, 2 a 0. Agora tem a difícil missão de enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro, tendo desfalques.

Mesmo com desfalques, Renato tende a vir com a força máxima que tem à disposição, portanto, o provável time deve ter:

Vanderlei; Victor Ferraz, Geromel, Kannemann (Braz), Diogo Barbosa; Darlan, Matheus Henrique, Jean Pyerre; Ferreira, Pepê e Diego Souza.

SÃO PAULO

Fernando Diniz vêm fazendo um sólido trabalho com a equipe paulista. Após ser eliminado na Copa Libertadores e na Sul-Americana, o tricolor paulista focou no Brasileirão e hoje ocupa a 1ª colocação, com 53 pontos e 67% de aproveitamento. Houve momentos de oscilação durante a temporada, no entanto, agora tem permanecido na parte de cima da tabela.

Pela Copa do Brasil, enfrentou o Fortaleza nas oitavas de final, empatando as duas partidas e levando aos pênaltis. Nas cobranças, o placar foi alto. Foram 10 acertos da equipe paulista, contra 9 da equipe cearense. Na sequência, enfrentou o Flamengo, vencendo o primeiro jogo por 2×1 e aplicando 3×0 no jogo de volta.

Sem poder contar com Luciano, que sofreu uma lesão e ainda se recupera, Fernando Diniz deve apostar bastante na ofensividade. Portanto, o provável time tem:

Tiago Volpi; Juan Fran, Arboledo, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Tchê tchê, Igor Gomes e Gabriel Sara; Brenner

No retrospecto das duas equipes são 89 jogos ao total, com 29 vitórias gremistas, 31 paulistas e 29 empates. Pela Copa do Brasil, são 8 jogos, com 3 vitórias do Grêmio, 2 do São Paulo e 3 empates.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

