Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2020

Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O atacante Alisson, titular na ponta direita da equipe gremista, está perto de voltar ao time de Renato Portaluppi. O retorno, no entanto, não é previsto para o jogo contra o São Paulo, nessa quarta-feira (23), na Arena. A comissão técnica quer o retorno do jogador para o jogo da volta da semifinais da Copa do Brasil, contra o mesmo São Paulo, no próximo dia 30.

Alisson sofreu uma forte entrada, justamente contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. No dia 17 de outubro, Tchê-tchê atingiu o jogador que teve diagnosticado uma lesão no tornozelo direito.

A volta de Alisson é considerada fundamental, pois Pinares e Luiz Fernando não podem atuar pelo Grêmio na Copa do Brasil, um por não estar inscrito a tempo e outro, por já ter atuado por outra equipe. Nesta quarta-feira (23), Ferreira deverá ser o titular. Para a volta, Alisson tem chances de ser relacionado.

O jogador está em fase final de recuperação da lesão no tornozelo, o problema ainda, é a condição física do atacante, que segue em fisioterapia.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

