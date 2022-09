Grêmio Grêmio x Sport: confira escalações e arbitragem em jogo na Arena, em Porto Alegre, pela Série B do Brasileirão

Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2022

O duelo é direto na briga pelo G-4 pela Série B do Brasileirão Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio recebe o Sport na noite desta terça-feira (20), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 31ª rodada da Série B do Brasileirão. A bola rola a partir das 19h. O tricolor vem de uma vitória e uma derrota nas últimas duas partidas já com o técnico Renato Portaluppi no comando do time.

O duelo é direto na briga pelo G-4. O Grêmio tenta manter a vantagem de cinco pontos para o quinto colocado, e de sete para o próprio Leão. Desde a volta de Renato, o Tricolor venceu o Vasco e perdeu para o Novorizontino. O momento é de tentar uma arrancada para subir o mais rápido possível.

Após derrotar o Bahia, na Ilha do Retiro, o Sport tentará interromper uma sequência de cinco derrotas seguidas fora de casa nesta Série B. Em 15 jogos, o Leão tem apenas uma vitória, sobre a Chapecoense, ainda pela sétima rodada.

O Sport conta com retrospecto positivo contra o Grêmio na Arena. Dos últimos cinco jogos foram quatro vitórias pernambucanas e apenas uma derrota.

Provável escalação do Grêmio

Brenno; Edilson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Lucas Leiva (Thiago Santos), Bitello e Thaciano; Biel, Guilherme e Diego Souza.

Provável escalação do Sport

Saulo; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Ronaldo, Fabinho e Giovanni, Luciano Juba, Vagner Love e Gustavo Coutinho.

Arbitragem

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa/SP)

Auxiliares:Daniel Luis Marques e Evandro de Melo Lima (SP) Quarto árbitro:Roger Goulart (RS) Árbitro de vídeo:Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Var-Fifa/RN)

