Por Redação O Sul | 20 de setembro de 2022

Os gols do Inter aos 27 e 34 minutos da etapa inicial saíram em um momento de superioridade do rival Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

Para continuar na corrida em busca do título do Campeonato Brasileiro, o Inter fez o seu papel e venceu por 2 a 1 a equipe do Atlético-GO, na noite desta segunda-feira (19). O técnico Mano Menezes aceitou os riscos e apostou em um time ofensivo pela 27ª rodada do Brasileirão. O comandante explicou a estratégia de jogo, elogiou o artilheiro da noite Pedro Henrique e alimentou uma vez mais o sonho de título brasileiro.

O técnico colorado afirmou que o empate não seria bom resultado para os objetivos do Inter pela vitória do Palmeiras sobre o Santos. Apesar da ousadia, o adversário iniciou melhor. Os gols aos 27 e 34 minutos da etapa inicial saíram em um momento onde o Atlético estava melhor na partida.

“Esperávamos um jogo duro. Quando fizemos os gols, atravessávamos um momento de dificuldade. Eles arriscaram bastante e nós aceitamos o risco. Sabíamos que o meio ia ficar aberto. Empate não bastava. Tínhamos que vencer”, disse Mano Menezes.

Com os dois gols no jogo contra o Dragão, Pedro Henrique chegou a seis no Brasileirão e assumiu a vice-artilharia ao lado de Wanderson, que foi ausência na partida por desconforto muscular na coxa direita. Os três pontos alcançados na quinta vitória fora de casa no Brasileirão deixam o Inter vivo na briga pelo título.

