Esporte Grenal decide vaga na final do Gauchão na noite desta quarta-feira; acompanhe

Por Redação O Sul | 23 de março de 2022

Na partida de ida, tricolor venceu no estádio Beira-Rio o colorado pelo placar de 3 a 0. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Na partida de ida, tricolor venceu no estádio Beira-Rio o colorado pelo placar de 3 a 0. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O representante da dupla Grenal na final do Gauchão será conhecido nesta quarta-feira (23), a partir das 22h15min, na Arena. Grêmio e Inter se enfrentam no jogo de volta da semifinal do Estadual. Na partida de ida, no último sábado, o tricolor venceu no estádio Beira-Rio o colorado pelo placar de 3 a 0.

Veja os detalhes do clássico de número 437.

Prováveis escalações

Grêmio

Brenno; Rodrigues, Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Thiago Santos; Campaz, Lucas Silva, Bitello e Elias; Diego Souza. Técnico: Roger Machado.

Inter

Daniel; Bustos, Kaique Rocha, Bruno Méndez e Víctor Cuesta; Gabriel e Liziero; Edenilson, Mauricio (Wesley Moraes) e Taison; David. Técnico: Alexander Medina.

Arbitragem

Leandro Pedro Vuaden , auxiliado por Rafael da Silva Alves e Tiago Augusto Kappes Diel. VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ).

Transmissão

Acompanhe agora os detalhes do jogo, ao vivo na Rádio Grenal, com narração de Haroldo de Souza, comentários de Kalwyn Corrêa e Luiz Carlos Reche, reportagens de Bruno Soares, Lucas Dias e Luciano Coimbra, além do plantão de Rogério Bohlke.

Acompanhe pela Rádio Grenal 95.9 FM – www.radiogrenal.com.br

