23 de março de 2022

Ednaldo discursa após vencer eleição na CBF. (Foto: Divulgação/CBF)

Ednaldo Rodrigues foi eleito novo presidente da CBF nesta quarta-feira (23), em eleição de chapa única que contou com participação de clubes das séries A e B e federações. O novo mandatário obteve 137 dos 141 votos possíveis e comandará a entidade até 2026, com possibilidade de reeleição. Ele sucede Rogério Caboclo, afastado após denúncia de assédio a uma funcionária da entidade.

“Foram nove meses de injúrias e infâmias. Hoje a democracia venceu. Sofri todo tipo de preconceito. Tive telefone e e-mail violados. Mas procurei resistir. O preconceito por ser do nordeste, baiano, do interior, por ser negro”, afirmou Ednaldo após a vitória.

O novo mandatário, que já comandava entidade interinamente, falou em dar voz aos clubes e pediu que não haja interferências externas na administração.

“Os clubes e federações disseram não aos preconceitos. Quero pedir que essa entidade seja dos filiados, dos clubes, do futebol brasileiro. E que nenhuma interferência externa possa subjugar esse trabalho, por esse decidido não ao preconceito. Juntos vamos construir um futebol de pureza, transparência. Que os clubes tenham voz e não só voto. E que as federações possam botar seu nome pela modernidade do futebol brasileiro.”

Ednaldo também fez menção à proposta de liga de clubes que vem sendo debatida nos últimos meses. Ele se mostrou favorável. “Por que o Brasil nunca teve uma liga? Ela vai unir, dar mais condições ao futebol brasileiro”, disse ao fim do discurso, aplaudido por presidentes dos clubes.

Quem votou

Todos os clubes da série A marcaram presença e votaram. Da Série B, apenas a Ponte Preta não votou por uma irregularidade na procuração do representante. O Cruzeiro teve o presidente Sérgio Santos Rodrigues e Gabriel Lima, CEO de Ronaldo na SAF. Foram 26 votos de Federações. A Alagoana não compareceu. Todos os votos foram na chapa única, com peso 3, totalizando 78.

A eleição teve ainda 20 votos dos clubes da Série A, com peso 2 (total de 40). Mais 19 da dos clubes da Série B, que não tiveram a Ponte Preta, com peso 1.

A eleição teve início nesta quarta, por volta de 11h, após embate entre membros da Comissão Eleitoral e o vice-presidente Gustavo Feijó, que se sentou na cadeira destinada ao futuro mandatário em protesto contra a votação.

“A Comissão Eleitoral não está cumprindo a decisão do Judiciário. Primeiro teve decisão do Ministro que não foi cumprida. Agora decisão do Juiz. Será que a casa vai seguir descumprindo o código de ética, o estatuto e a Lei Pelé? Inaceitável uma casa como essa seguir aparecendo nas páginas policiais”, afirmou Gustavo Feijó após não resistir mais.

“Estou discutindo meu mandato. Presidente interino da casa fez acordo com o MP. Eu fiz uma apelação ao STJ, reclamação ao Tribunal de Justiça do Rio e uma outra em Alagoas, foro onde tenho moradia. Há muitas situações que podem voltar a anular a eleição. É uma gestão temerária, perigosa, tenho certeza que a justiça irá tirar esse cidadão dessa casa”, completou.

Na véspera, a Justiça de Alagoas determinou a suspensão do pleito, mas tudo transcorreu normalmente. A Comissão Eleitoral da CBF alegou que não foi notificada oficialmente pela Justiça e que se baseia no acordo com o Ministério Público homologado pela Justiça do Rio para seguir com o processo.

