Por Redação O Sul | 15 de março de 2020

Gretchen assume que está namorando saxofonista. Foto: Reprodução/Instagram Gretchen assume que está namorando saxofonista. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

A eterna rainha do rebolado exibiu no último sábado (14) um anel de compromisso em um foto com o saxofonista Esdras de Souza, apontado como seu novo namorado. Gretchen estava solteira desde o último mês de janeiro, quando terminou seu casamento de sete anos com Carlos Marques.

Em entrevista ao “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, Gretchen tentou não dar pistas sobre o relacionamento quando foi questionada sobre o assunto.

“Se eu com 20 anos não dava satisfação da minha vida imagina com quase 61. Sou solteira, ele é solteiro. Se realmente as pessoas gostassem de ver eu feliz eu não teria nenhum problema de explicar”, afirmou ela.

De acordo com “A Tarde é Sua”, depois que as câmeras desligaram, Gretchen assumiu o namoro em uma conversa informal, mas disse que quer um relacionamento leve e sem rótulos.

