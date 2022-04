Economia Greve de servidores do Banco Central pode inviabilizar novas chaves Pix

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2022

Parada impactará os servidores de cadastro, monitoramento e manutenção do PIX. (Foto: Reprodução)

Um alerta emitido pelo Sindicato Nacional de Funcionários do Banco Central (Sinal) sobre a greve dos servidores da categoria, que acontece desde o dia 1º, informa para uma possível paralisação quanto à criação de novas chaves PIX pelos usuários. O impedimento pode acontecer em contas de todas as instituições bancárias ou de pagamentos do País.

De acordo com Fávio Faiad, presidente do Sinal, a ausência dos trabalhadores em razão da greve impactará os servidores de cadastro, monitoramento e manutenção do PIX, bem como a criação das chaves usadas nas transferências. Sendo assim, por segurança, o sistema acabará sendo inviabilizado temporariamente.

Outro ponto negativo da greve envolve a questão do atendimento ao público do sistema de pagamentos do BC, que também será afetado. Por outro lado, segundo Faiad, as transferências PIX entre as pessoas continuarão funcionando normalmente em meio ao período de interrupção das atividades pelos servidores.

A categoria já fazia, desde 17 de março, paralisações diárias das 14h às 18h e operação-padrão, também conhecida como operação-tartaruga, em que as equipes realizam os trabalhos de forma mais lenta. No período, diversas publicações importantes do BC foram atrasadas.

A greve dos servidores do Banco Central (BC) tem como justificativa um pedido de reajuste salarial. A categoria pede um aumento de 26,6%, mesma sistemática já confirmada pelo governo e que será aplicada aos policiais.

Segundo o Sinal, caso apenas os policiais sejam contemplados com o reajuste, a greve dos servidores do órgão pode se intensificar, provocando até mesmo a paralisação total das transferências via PIX e da distribuição de cédulas e moedas.

Questionado sobre o movimento, o BC emitiu o seguinte comunicado: “O cadastramento e outras funcionalidades envolvendo chaves do Pix (exclusão e portabilidade) são realizadas por meio dos aplicativos das instituições participantes, e registradas automaticamente nos sistemas do BC. O cadastro de chaves não depende da intervenção de servidores do BC. A liquidação das operações, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de forma instantânea, também é automatizada e não depende de intervenção manual. Não procede também a informação de que o Pix será interrompido parcialmente ou em alguns momentos, o sistema continua a operar 24 horas e todos os dias.”

