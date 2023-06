Saúde Gripe aviária: dúvidas e respostas sobre a doença, e os riscos no Brasil

3 de junho de 2023

O surgimento de casos de gripe aviária em aves no Brasil nas últimas semanas acendeu o alerta de especialistas. (Foto: Reprodução)

O surgimento de casos de gripe aviária em aves no Brasil nas últimas semanas acendeu o alerta de especialistas. O vírus H5N1 tem potencial de causar pandemia e, por isso, a Organização Mundial de Saúde (OMS) orienta que seja rigorosamente monitorado. Ele já matou milhões de aves silvestres e domésticas no mundo, milhares de mamíferos marinhos no Chile, mas há poucos casos em seres humanos (cerca de 860 desde 2003, porém, com 54% de letalidade).

O Ministério da Agricultura e Pecuária confirmou 13 focos de gripe aviária em animais silvestres pelo País. A informação foi divulgada após testes realizados pelo Laboratório de Defesa Agropecuária (LFDA) em Campinas (SP). Os focos estão distribuídos nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Abaixo, tire as principais dúvidas sobre a gripe aviária.

– Qual o risco para seres humanos? No momento, ele é considerado baixo porque o H5N1 não se transmite de uma pessoa para outra e sim pelo contato direto com aves mortas ou doentes. Ainda assim, o risco de transmissão é pequeno. Porém, como a doença é altamente letal, é preciso cuidado máximo.

– Qual a taxa de letalidade em seres humanos? Houve 868 casos no mundo desde que o H5N1 reemergiu em 2003 e a taxa de letalidade foi de 54%, muito alta.

– Por que é considerado de potencial pandêmico? Porque os vírus influenza têm elevada taxa de mutação e o H5N1 pode sofrer alguma alteração que o torne mais transmissível para seres humanos. Como esses vírus são transmitidos por via respiratória, seu potencial é explosivo.

– Existe vacina para a gripe aviária? Sim. Existe um protótipo de vacina para seres humanos, que poderia ser produzida em maior escala, em caso de necessidade. Esta semana, o Instituto Butantan anunciou que acertará com o Ministério da Saúde a realização de testes clínicos da vacina contra a gripe aviária para seres humanos que pretende produzir este ano em resposta à chegada do vírus ao Brasil.

– E as vacinas contra a gripe disponíveis oferecem proteção contra o H5N1? Não. Mas são eficientes para evitar os vírus influenza que circulam este ano no Brasil, têm causado grande número de casos de gripe e deixam a população mais vulnerável a doenças infecciosas. Até agora a cobertura vacinal está baixíssima devido à pouca adesão da população ao imunizante disponível nas unidades de saúde.

– E para as aves existe imunizante? Há um imunizante, mas até o momento o Ministério da Agricultura e da Pecuária (Mapa) optou por não vacinar nas granjas porque a circulação do H5N1 ainda não é expressiva e a vacinação tornaria impossível detectar a entrada do vírus nas criações já que todas as aves teriam anticorpos, dificultando a distinção entre animais que expostos ao vírus daqueles que foram apenas vacinados.

– E para as aves selvagens? A mesma vacina poderia ser usada, mas sua aplicação em animais de vida livre é inviável.

– Que tipo de impacto a gripe aviária pode trazer? No momento, a maior ameaça é econômica porque não apenas o país é o mais exportador de frangos, como a avicultura movimentada toda uma cadeia produtiva, da produção de carne e ovos, à produção de vacinas e medicamentos dentre outros. Para a vida selvagem, pode levar à extinção local de populações de espécies e a um desequilíbrio ambiental. Também é um risco para espécies endêmicas, nas quais o Brasil é rico, caso o vírus se adapte a elas.

– Comer carne de aves e ovos transmite o vírus? Não. Esse risco não existe. O vírus não resiste ao cozimento.

– E que cuidados as pessoas devem ter? Além de evitar o contato com animais doentes e mortos, devem avisar a agentes sanitários sobre ocorrências. As informações são do jornal O Globo.

Gripe aviária: dúvidas e respostas sobre a doença, e os riscos no Brasil

