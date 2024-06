Rio Grande do Sul Grupo abre 400 vagas de eletricista no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Empresa conta com 1,7 mil colaboradores em todo o Estado. Foto: Divulgação Empresa conta com 1,7 mil colaboradores em todo o Estado. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Um dos prestadores de serviço da CEEE Equatorial no Rio Grande do Sul, o Grupo Setup abriu 400 vagas efetivas para eletricistas em todo o Estado, com foco na reconstrução da infraestrutura atingida pelas enchentes. São dois tipos de vagas: eletricista para rede de distribuição e eletricista para linha viva. Para se candidatar, os interessados devem enviar currículo para o e-mail recrutamento@gruposetup.com ou para o WhatsApp (48) 9 9620-0057.

O Grupo Setup conta com 1,7 mil colaboradores em todo o Rio Grande do Sul, com 900 eletricistas atuando somente em Porto Alegre e na Região Metropolitana. A abertura das novas vagas foi feita após aditivo contratual firmado com a CEEE Equatorial, já que a concessionária de energia é quem determina o número de profissionais que o Grupo Setup deve disponibilizar para atuação.

Sobre o Grupo Setup

Com matriz em Criciúma (SC) e bases operacionais no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em Goiás, o Grupo Setup conta com mais de 3,5 mil funcionários em mais de 400 cidades. São 18 anos de atuação na prestação de serviços especializados em energia elétrica, vigilância humana, vigilância eletrônica, facilities, rastreamento veicular e manutenção de elevadores. Ao longo deste período, a empresa prestou serviços para COPEL (Paraná) e, atualmente, atende a CELESC em Santa Catarina e o Grupo Equatorial em Goiás. No Rio Grande do Sul, estado em que está presente desde 2015, o Grupo Setup já prestou serviços para CEEE-D (antes da privatização), CEEE-GT, TESB (atual CPFL) e RGE, sendo, atualmente, uma das empresas responsáveis pelo atendimento à CEEE Equatorial.

