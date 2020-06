Brasil Grupo BIG entrega 250 toneladas de alimentos a comunidades carentes

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

O Banco de Alimentos de Porto Alegre recebeu 88,6 toneladas de alimentos Foto: Divulgação O Banco de Alimentos de Porto Alegre recebeu 88,6 toneladas de alimentos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Grupo BIG concluiu nesta semana a entrega das doações destinadas para as comunidades vulneráveis do País. Foram doadas mais de 250 toneladas de alimentos, 50 mil litros de produtos de limpeza e 24 mil itens de higiene pessoal.

Desse total, o Banco de Alimentos de Porto Alegre recebeu 88,6 toneladas de alimentos, 20 mil litros de produtos de limpeza e mais de 9 mil litros de produtos de higiene pessoal.

As doações fazem parte do projeto #ATITUDESBIG, que tem como objetivo incentivar e recolher as doações feitas por clientes e pelos mais de 50 mil colaboradores da empresa.

