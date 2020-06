Rio Grande do Sul Governador gaúcho diz que o Distanciamento Controlado foi elaborado com foco na vida, sem deixar de lado a economia

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







"Tomamos esse passo quando conseguimos entender o comportamento do vírus", destacou Leite Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini "Tomamos esse passo quando conseguimos entender o comportamento do vírus", destacou Leite. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, participou, na manhã desta quarta-feira (17), da abertura da Comissão Externa de Combate à Covid-19 da Câmara dos Deputados. Com o tema “Os planos de retomada das atividades comerciais”, a sessão virtual também contou com representantes de outros Estados.

Ao explicar o modelo de Distanciamento Controlado adotado no RS desde o começo de maio, Leite reforçou que toda a estratégia foi elaborada com foco na preservação da vida, sem deixar de lado a retomada econômica. “Tomamos esse passo quando conseguimos entender o comportamento do vírus e quando tínhamos uma maior base de dados, incluindo uma pesquisa inédita de prevalência do vírus e o controle dos leitos de 300 hospitais do Estado”, detalhou.

Dividido em 20 regiões e em 105 atividades econômicas, o Distanciamento Controlado faz um cálculo que leva em conta 11 indicadores, segmentados em dois grupos: propagação do vírus e capacidade de atendimento de saúde. Assim, o modelo determina a aplicação de regras, chamadas de protocolos, mais ou menos restritas para cada segmento, de acordo com o risco calculado para cada região.

“Conviveremos com a doença por mais alguns meses, e o modelo permite que façamos as restrições de modo mais racional, atuando onde, quando e conforme for necessário”, ressaltou o governador.

A comissão, destinada a acompanhar ações preventivas da vigilância sanitária e possíveis consequências para o Brasil quanto ao enfrentamento da pandemia causada pelo coronavírus, foi criada em fevereiro. O deputado federal Luiz Antônio Teixeira Jr. (PP-RJ) é o coordenador, e o deputado federal Pedro Westphalen (PP-RS) representa os parlamentares gaúchos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul