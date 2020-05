Rio Grande do Sul Grupo BIG entrega cem toneladas de alimentos para comunidades impactadas pelo coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

A entrega é feita para o Banco de Alimentos do RS Foto: Divulgação

O Grupo BIG começou nesta segunda-feira (18) a entrega de cem toneladas de alimentos destinadas para as comunidades vulneráveis do Rio Grande do Sul próximas de suas lojas neste período de pandemia de coronavírus.

A iniciativa é parte do projeto #ATITUDESBIG, que tem como objetivo incentivar e recolher as doações feitas por clientes e pelos mais de 50 mil colaboradores da empresa. A entrega é feita para o Banco de Alimentos do Estado.

O Grupo BIG também contribui com o envio de mais de 300 toneladas de alimentos e produtos de primeira necessidade para entidades como o Mesa Brasil e Amigos do Bem. A empresa também vai contribuir com o montante arrecadado pelos seus colaboradores, adicionando parte do valor que será doado para as comunidades impactadas pelo novo coronavírus.

