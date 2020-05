Porto Alegre O bairro Teresópolis tem agora mais uma área de lazer com vista panorâmica para a Zona Sul de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

Espaço está situado em uma das áreas mais elevadas do morro São Caetano (Apamecor). (Foto: Sérgio Louruz/Smams/PMPA)

A Zona Sul de Porto Alegre ganhou mais um atrativo, nesta segunda-feira (18), com a entrega das obras de revitalização da praça Dario Rodrigues da Silva, no bairro Teresópolis. Situado em uma das regiões mais elevadas do morro São Caetano (Apamecor), o local é acessado por meio de uma escadaria e proporciona uma vista panorâmica da região e do Guaíba.

De acordo com o titular da Smams (Secretaria municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade), Germano Bremm, a obra mostra que a prefeitura mantém o foco na qualificação dos espaços públicos da capital gaúcha, apesar das demandas especiais geradas pelo combate à pandemia de coronavírus.

“Apesar das dificuldades e urgências impostas pela nova realidade que se apresenta, continuamos convictos da necessidade de qualificar o maior número possível de áreas públicas”, ressalta.

Ele chama a atenção para o fato de que infraestruturas verdes como esta são atrativas para caminhadas e contato com a natureza, atividades cada vez mais procuradas e necessárias à manutenção da saúde.

Infraestrutura

Iniciadas em janeiro, as intervenções na praça localizada na confluência das ruas Fernando Osório e Ari Tischler, foram executadas pela RSVB Empreendimentos Ltda., com recursos da Satt Creydi Empreendimentos, por obrigação legal em virtude das obras do Loteamento Chácara Teresópolis.

Com área total de 22.148 metros-quadrados, (incluindo 16.263 metros-quadrados urbanizados), o local recebeu as seguintes qualificações:

– Passeios em concreto nas áreas interna (45 metros-quadrados) e externa (20 metros-quadrados);

– Área de saibro (130 metros-quadrados) para espaço de estar com vista panorâmica da cidade;

– Ao menos dez bancos e três lixeiras;

– Corrimão metálico em escadaria (20 metros lineares);

– Rampa de acesso para pessoas com deficiência;

– Gramado (50 metros-quadrados).

(Marcello Campos)

