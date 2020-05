Dicas de O Sul Tour virtual conta história do casarão sede da Pinacoteca Ruben Berta

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

A CAP (Coordenação de Artes Plásticas) da SMC (Secretaria Municipal da Cultura), em comemoração ao Dia Internacional dos Museus celebrado nesta segunda-feira (18), programou uma série de postagens nas redes sociais da CAP. Nos posts, imagens fotográficas e pesquisas historiográficas do novo Memorial Pinacoteca Ruben Berta, viabilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e que será aberto ao público após a flexibilização do distanciamento social devido à pandemia do novo coronavírus. As postagens iniciam nesta segunda-feira, na página da Coordenação de Artes Plásticas no Facebook e no perfil do Instagram.

Memorial Pinacoteca Ruben Berta

Se a memória funciona como um teatro vivo do passado, o cenário deste teatro pode ser o local onde se viveu, seja uma paisagem natural, urbana ou mesmo uma casa. E uma casa preservada por muitos e muitos anos ativa as memórias de quem nela viveu, além de alimentar a imaginação dos que a visitam pela primeira vez. Partindo desta ideia, em breve será inaugurado o memorial com antigas fotografias, informações históricas, objetos de uso cotidiano e peças arqueológicas localizadas em escavações no antigo casarão da Pinacoteca Ruben Berta (rua Duque de Caxias, 973, Centro Histórico).

A bela edificação de fachada eclética e planta baixa característica da arquitetura luso-brasileira remonta ao século XIX, já aparecendo registrada em um mapa de 1839. Foi sucessivamente residência de diversas famílias – os Silva Guerra, os Saibro Pinto e os Bezerra, até que a partir de 1945 virou sede do TRE (Tribunal Regional Eleitoral), instituição que ali permaneceu instalada até 1974.

Neste tempo, o que era sala de jantar passou a receber as Sessões do Pleno do Tribunal. Outra sala, a de estar, passou a ser ocupada pela Presidência do TRE, os quartos no sótão viraram escritórios e o porão se transformou numa marcenaria para a confecção de urnas eleitorais. Por fim, o pátio perdeu o chafariz, recebendo o almoxarifado, os fichários com os dados dos eleitores e a sala do cafezinho dos funcionários.

As memórias dos antigos funcionários do TRE e dos descendentes da família Bezerra – crianças quando habitaram a casa nos anos 1940 – ficam atiçadas, os corações aceleram e os olhos brilham a cada visita ao casarão. Após muitos anos abandonado e praticamente transformado em ruínas na década de 1990, voltou a se destacar na paisagem urbana após uma cuidadosa restauração promovida pelo Programa Monumenta.

Desde o tombamento como patrimônio histórico e com a transformação da casa, em 2013, em sede da Pinacoteca – adquiriu novo estatuto de espaço para uso coletivo, recebendo exposições de artes visuais, recitais de música erudita, visitas de escolas, palestras e cursos. Desta forma, foram atraídos diferentes públicos e olhares sempre curiosos sobre aqueles cômodos que já abrigaram tantas histórias, encontros, festas e amores.

Dia Internacional dos Museus – Memorial Pinacoteca Ruben Berta

Instagram: @artesplasticaspoa / Facebook: Coordenação de Artes Plásticas

Site: www.pinacotecaspoa.com

Pinacoteca Ruben Berta – Rua Duque de Caxias, 973, Centro Histórico – Porto Alegre

Informações: acervo@portoalegre.rs.gov.br.

