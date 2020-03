Acontece Grupo Cisne Branco limita número de passageiros em seus passeios

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Foto: Divulgação

O Grupo Cisne Branco, seguindo as orientações sobre a pandemia do Coronavírus, dos governos federal, estadual e municipal, bem como das entidades ligadas à saúde, está limitando seus passeios e eventos para até 100 pessoas nos próximos dias.

O Barco Cisne Branco dispõe de espaços de convivência ao ar livre, o que possibilita o desfrute do passeio ou evento de forma mais segura em função do Covid-19. O Grupo destaca que está atento aos acontecimentos diariamente e que a gestão de risco vem sendo feita conforme a evolução do caso. A embarcação disponibiliza álcool gel e materiais sobre as recomendações de higiene tão amplamente divulgadas pela imprensa.

O Grupo Cisne Branco deseja que toda esta situação tenha uma rápida passagem e que todas as atividades do turismo, cultura, indústria e comércio possam voltar à sua normalidade em breve.

