Acontece Nota oficial: ABS-RSs suspende cursos e atividades do mês de março

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Foto: divulgação ABS

Em virtude das orientações do Ministério da Saúde para conter o avanço do novo coronavírus no Brasil, a Associação Brasileira de Sommeliers seção Rio Grande do Sul (ABS-RS) comunica a suspensão de seus cursos no mês de março.

Como a principal recomendação é a redução do contato social, a entidade entende que a melhor medida para preservação da saúde de todos seus alunos e professores é paralisar as aulas, as atividades e os cursos programados até o final deste mês.

Dessa forma, as aulas do Curso Sommelier Master nível 2 de Porto Alegre e o Curso Intensivo de Vinhos de Caxias do Sul estão suspensos até 31 de março. A cerimônia de formatura, que estava marcada o próximo sábado, 21 de março, também está cancelada. Uma nova data será anunciada em breve. O curso avançado “Harmonização na Prática”, que estava previsto para 27, 28 e 29 de março, igualmente está suspenso e será realizado em nova data. O Curso de Sommelier Profissional na Serra Gaúcha, que começaria no dia 3 de abril, está transferido para o dia 22 de maio.

A ABS-RS estuda formas alternativas de continuar levando conhecimento, boas experiências e alegria a seus alunos, ex-alunos, sommeliers e enófilos em geral.

Por fim, algumas recomendações básicas: evite aglomerações de pessoas; lave as mãos com frequência; não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas; e mantenha os ambientes bem ventilados.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Acontece

Deixe seu comentário