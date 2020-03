Acontece O Boticário se une ao comediante Rafael Portugal para tratar de um assunto que ainda é tabu para muitos homens: Cuidados Masculinos

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

A iniciativa tem como objetivo normalizar essa conversa e mostrar que tem um jeito mais fácil e mais barato de fazer isso, aproveitando que os Itens das linhas Malbec Club e Men estão com até 20% de desconto Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Entendendo que o tema é uma necessidade do consumidor e que muitas vezes ele não se sente à vontade para tirar suas dúvidas na sua roda de amigos, o Boticário, a marca de cosméticos líder em preferência masculina e que possui um extenso portfólio em cuidados para este público trouxe o comediante Rafael Portugal para mostrar na prática qual é o jeito mais fácil de fazer isso. No portfólio disponível da marca, destaca-se o Creme de Barbear, da linha Malbec Club, ideal para quem busca uma barba desenhada. Além disso, é muito fácil de usar, já que o produto não faz espuma.

Outra opção que promete agradar os consumidores é o Malbec Loção Hidratante para o corpo. Com textura leve e rápida absorção, a loção hidrata a pele e repara o aspecto esbranquiçado, principalmente de regiões secas como o cotovelo. Manter a limpeza dos fios é essencial. Pra isso, temos o Malbec Shampo Fresh que é indicado para uso diário e todos os tipos de cabelo.

Já para os homens que buscam uma nova fragrância e se preocupam com o meio-ambiente, a aposta é o Malbec Club Intenso, com notas amadeiradas e o DNA do tradicional Malbec. A fragrância é produzida em vidro reciclado, evitando assim um desperdício anual de 180 toneladas de material. Esses e outros itens das linhas Malbec Club e Men estão com até 20% de desconto até o dia 29 de março e podem ser encontrados no site (https://www.boticario.com.br/) da marca, em todas as lojas Boticário e revendedoras pelo país.

O Boticário oferece uma plataforma de conteúdo exclusivo sobre cuidados masculinos. No perfil @Clu_B da rede Instagram é possível encontrar uma curadoria de assuntos diversificados sobre o tema e novidades de beleza de forma sempre bem humorada e descomplicada.

Creme de Barbear, 150g/ De: R$ 54,90 por R$ 43,90

Malbec Club Intenso Desodorante Colônia, 100ml/ De: R$ 159,90 por R$ 127,90

Malbec Club Loção Hidratante Desodorante Corporal, 250ml/ De: R$ 39,90 por R$ 31,90

Malbec Shampoo Fresh Club, 250ml/ De: R$ 34,90 por R$ 27,90

Boti Recicla / O produto acabou? Por meio de seu programa de logística reversa – o maior do país em pontos de coleta – O Boticário recolhe e destina para reciclagem as embalagens pós-consumo. Todas as mais de 3.700 lojas da marca estão preparadas para receber e direcionar esse resíduo para cooperativas homologadas.

