Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Considerando as recomendações para prevenção da propagação do Coronavírus, o BarraShoppingSul vai suspender os eventos coletivos. O Saint Patricks Day, que ocorreria no dia 17/03, foi cancelado.

Já o espetáculo Elis & Eu, que aconteceria na mesma data, será reagendado. Os ingressos valerão para a próxima data, que será comunicada ao público tão logo seja definida. Aqueles que optarem pela devolução do valor do ingresso, devem solicitá-la através do site www.minhaentrada.com.br.

O shopping mantém seu funcionamento e acompanha com o devido cuidado e atenção as informações sobre o Coronavírus. Esclarece ainda que adotou uma série de medidas, no sentido de intensificar ainda mais a limpeza e higienização de suas dependências, e já veicula em suas instalações uma campanha educativa sobre o assunto, na intenção de ajudar na contenção do contágio da doença.

