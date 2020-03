Acontece Bella Hub realiza seletiva de talentos em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 16 de março de 2020

Testes serão feitos de 18 a 31 de março no Tri Hoteis. O casting aprovado participará do Kósmos, evento que ocorrerá em julho na capital Foto: Jari Martins Foto: Jari Martins

O único hub de talentos do Brasil sobe a Serra Gaúcha em busca de new faces e novos talentos para o mercado do entretenimento. De 18 a 31 de março, a Bella Hub, com sede em Porto Alegre (RS) e filial em Florianópolis (SC), estará buscando meninas e meninos, entre seis e 21 anos, que desejam trabalhar em televisão, teatro, internet, no mundo da moda e publicidade. A seletiva ocorrerá no Tri Hoteis (Rua Ernesto Alves, 2083 – Nossa Senhora de Lourdes), em Caxias de Sul. Hoje, a Bella Hub possui uma equipe de scouters, professores e parceiros em diversos setores do show business.

“A Serra Gaúcha possui um potencial muito grande de talentos. Escolhemos Caxias do Sul, mas queremos encontrar meninos de meninas de todas as cidades próximas”, afirma Dartagnan Sant´Anna, CEO da Bella Hub, que está no mercado desde 2007. O hub de talentos conecta crianças, adolescentes e jovens adultos às mais diversas carreiras do mundo do entretenimento. Além disso, prepara e alavanca carreiras. “Acreditamos no poder das conexões e trabalhamos para conectar, expandir e revelar novos rostos”, completa Dartagnan.

Os aprovados na seletiva de Caxias do Sul participarão de workshops de estímulo criativo como fonte de inspiração às mais diversas situações da vida e do cotidiano. A modelo profissional Juliana Böhn dará aula de Passarela. Fotogenia, Conteúdo & Redes Sociais ficará a cargo do fotógrafo Danilo Christidis. A jornalista e apresentadora Regina Lima ministrará Teste de Vídeo, Dicção & Oratória. Mas há duas novidades: curso de Circo & Teatro, com proposta única que despertará as capacidades motoras e artísticas de cada participante num ambiente lúdico, repleto de jogos, esportes e brincadeiras, e o workshop Reconhecendo e Identificando Emoções. Um programa orientado por faixa etária que auxiliará as crianças e adolescentes a identificar e entender melhor suas emoções para agir de maneira positiva na busca de seus sonhos. “Nesta etapa da nossa preparação contamos com uma equipe formada por um médico especialista em Pediatria & Adolescência, uma pedagoga com pós-graduação em Neuropsicopedagogia & Educação Inclusiva e uma coach Mestra em PNL & treinamento”, diz Sant´Anna.

Como acontece a conexão com o mercado?

Eventos exclusivos e seletos para o elenco ser observado por olheiros e agentes do país são organizados, periodicamente, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. De acordo com Dartagnan, esse é o principal diferencial da Bella Hub. “Não fazemos concursos nem agenciamos modelos, mas criamos um espaço essencial para destacar potenciais e alavancar carreiras”, destaca o CEO.

Em julho de 2020, ocorrerá no Centro de Eventos do BarraShopping Sul, em Porto Alegre, o Kósmos, uma experiência Bella Hub. A atriz Isis Valverde será a convidada especial. Ela irá compartilhar com os talentos sobre a sua carreira, que teve início aos dezesseis anos, quando começou a trabalhar como modelo e fez campanhas publicitárias. Atualmente, a atriz está na novela Amor de Mãe, da Rede Globo.

Talentos conectados

A Bella Hub já conectou várias new faces ao mercado nacional e internacional. Estefani Kayser faz campanhas por toda a Ásia. Amanda Klaffke já estampou a Vogue Itália. Wolf Schein fez um editorial para KaltBlut, na Alemanha. Natasha de Paris, Herus Lazzarotto, Ana Becker e Vitória Carbolin são modelos requisitados no mercado nacional. Daniel Stentzler é considerado, pelo respeitado portal do segmento Models.com, uma revelação do mundo fashion. Integra, ainda, o IMG Models Worldwide, um dos maiores grupos de agenciamento artístico do mundo. A top internacional Gisele Bündchen também está no casting da empresa.

Interessados em participar do casting podem ter informações no 51-3095.3176 ou www.bellahub.com.br.

