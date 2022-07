Dicas de O Sul Grupo Cortel promove programação on-line e presencial em homenagem ao Dia dos Pais

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

No dia 13 de agosto, um bate-papo presencial com poetas acontecerá no Crematório Metropolitano Foto: Divulgação No dia 13 de agosto, um bate-papo presencial com poetas acontecerá no Crematório Metropolitano. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em comemoração ao Dia dos Pais, o Grupo Cortel preparou uma programação especial nos formatos on-line e presencial.

Nesta quinta-feira (28), ocorreu o lançamento da segunda temporada da websérie Raízes Eternas, que está disponível no site do Grupo Cortel, no Facebook, no Instagram e no Youtube.

Já no dia 13 de agosto, um bate-papo presencial com os poetas gaúchos Fabrício Carpinejar e Allan Dias Castro acontecerá no Crematório Metropolitano, em Porto Alegre, às 10h.

Com mediação de Débora Tessler, o evento terá como tema “Vida, Paternidade e Continuidade”. A entrada ocorrerá mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

Todo o volume de doações arrecadado será dobrado pelo Grupo Cortel e destinado ao Banco de Alimentos de Porto Alegre. As vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas no site www.cortel.com.br.

