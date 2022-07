Porto Alegre Procempa abre concurso público com 42 vagas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2022

As inscrições podem ser feitas até 12 de agosto Foto: Cristina Leipnitz/PMPA As inscrições podem ser feitas até 12 de agosto. (Foto: Cristina Leipnitz/PMPA) Foto: Cristina Leipnitz/PMPA

A Procempa (Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre) abriu um concurso público para a contratação de 42 profissionais, mais cadastro reserva, em áreas tecnológicas e administrativas.

As inscrições podem ser feitas até 12 de agosto. A prova será aplicada no dia 25 de setembro. As vagas são para candidatos com ensino superior completo. O salário é de R$ 8.181,47, mais benefícios. O edital completo e mais detalhes da seleção podem ser acessados no site da prefeitura.

A taxa de inscrição é de R$ 120. “Estamos reposicionando e fortalecendo o papel dos profissionais da companhia em áreas estratégicas não apenas para uma nova Procempa, mas especialmente para o nosso cliente, e, ainda, qualificando o quadro que temos atualmente”, disse a presidente da companhia, Letícia Batistela.

Confira as vagas disponíveis:

Análise de sistemas – 22 vagas + cadastro reserva

Ciência de dados – 4 vagas + cadastro reserva

Infraestrutura de aplicações – 4 vagas + cadastro reserva

Infraestrutura de redes e servidores – 3 vagas + cadastro reserva

Segurança de dados – 2 vagas + cadastro reserva

Designer – 2 vagas + cadastro reserva

Analista de logística – 1 vaga + cadastro reserva

Analista de recursos humanos – 2 vagas + cadastro reserva

Analista financeiro contábil – 1 vaga + cadastro reserva

Contador – 1 vaga + cadastro reserva

Advogado – cadastro reserva

