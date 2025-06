Geral Grupo de 19 brasileiros é resgatado após ficar preso em nevasca no Chile

26 de junho de 2025

O governo local montou uma operação para resgatar os turistas. (Foto: Reprodução)

Um grupo de 19 turistas brasileiros ficou preso por quase dois dias em uma estrada no Chile por conta de uma nevasca que atingiu parte do país nesta semana, afirmou nessa quinta-feira (26) a imprensa chilena. Todos foram resgatados e encaminhados para atendimento médico.

Segundo relatos, o grupo circulava de carro pela Ruta CH-27 quando um caminhão que estava na mesma via perdeu o controle e acabou fechando os dois sentidos da pista.

O grupo de brasileiros passou a noite dentro de um ônibus, no qual viajavam quando ocorreu o incidente.

O governo local montou uma operação para resgatar os turistas. Segundo a prefeitura de San Pedro de Atacama, mais de 40 pessoas foram retiradas do local, inclusive o grupo de brasileiros.

A operação foi liderada pelo Comitê de Gestão de Risco de Desastres (COGRID) do município de San Pedro do Atacama e contou com apoio do Corpo de Bombeiros e do Exército do Chile, além de outros órgãos.

As equipes de resgate da região não haviam confirmado a identidade dos turistas presos na neve, mas disseram que todos estão em bom estado de saúde. Os resgatados têm entre 13 e 79 anos.

Ninguém se feriu, segundo o comandante do Corpo de Bombeiros local, mas os carros acabaram presos por conta do nível alto de neve, que rapidamente impediu os veículos de circularem.

O trabalho de resgate contou com o apoio do Exército. O grupo conseguiu manter contato com as autoridades chilenas por meio de um telefone via satélite.

No início da tarde dessa quinta-feira, o perfil do Carabineiros da Região de Antofagasta havia anunciado o resgate de cerca de 20 passageiros de um ônibus que se encontra na mesma região. “Conseguiu-se chegar até o quilômetro 87 e, assim, foi possível evacuar ou retirar as pessoas que estavam em seus veículos e, num primeiro momento, levá-las ao complexo de Hito Cajón, para depois continuar seu traslado até aqui, em San Pedro de Atacama”, disse o prefeito Justo Zuleta Santander, de San Pedro de Atacama.

Os brasileiros atolaram na Rota CH-27, a uma altura de 4.500 metros. No momento da nevasca, as condições de visibilidade eram zero, e as temperaturas se aproximavam de -7°C, com neve acumulada de 10 centímetros, segundo a imprensa local.

Em outros locais de Antofagasta, a neve acumulada chegou a ultrapassar os 60 centímetros.

Nas redes sociais, autoridades da região publicaram fotos e vídeos que mostram a situação: com muita neve na pista e ventos que prejudicam a visibilidade.

Também foram publicadas imagens do resgate, que mostram um motorista de caminhão sendo atendido ainda dentro do veículo, que ficou preso no gelo, e pessoas sendo acolhidas por equipes de resgate, enfrentando dificuldade para andar em meio a uma neve densa.

