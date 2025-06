Brasil Ninguém acerta as seis dezenas e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 45 milhões

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2025

As dezenas sorteadas foram: 08, 34, 15, 14, 54 e 33. Foto: ABr As dezenas sorteadas foram: 08, 34, 15, 14, 54 e 33. (Foto: ABr) Foto: ABr

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quinta-feira (26) o sorteio do concurso 2.880 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 38.747.837,26. As dezenas sorteadas foram: 08, 34, 15, 14, 54 e 33. Nenhuma aposta acertou os seis números, deixando o prêmio principal acumulado em R$ 45 milhões para o sorteio seguinte, que ocorre neste sábado (28). Sem ganhadores do prêmio principal, 52 apostas acertaram a quina e vão levar R$ 46.466,44 cada, e outros 3.289 apostadores ficarão com R$ 1.049,49 por terem acertado a quadra.

Os sorteios da Mega-sena acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição. O palpite mínimo custa R$ 5. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10 e cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo cem cotas.

https://www.osul.com.br/ninguem-acerta-as-seis-dezenas-e-premio-da-mega-sena-acumula-em-r-45-milhoes/

Ninguém acerta as seis dezenas e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 45 milhões

2025-06-26