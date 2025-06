Mundo Autoridades chilenas resgatam 19 brasileiros presos em nevasca

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2025

No momento da nevasca, as condições de visibilidade eram zero, e as temperaturas se aproximavam de -7°C. Foto: Reprodução No momento da nevasca, as condições de visibilidade eram zero, e as temperaturas se aproximavam de -7°C. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Autoridades chilenas confirmaram nesta quinta-feira (26) terem completado o resgate de mais de 30 pessoas, entre elas 19 brasileiros, que se encontravam presas em uma estrada do país devido a uma forte nevasca. O grupo está preso na neve desde quarta-feira (25), e as operações de resgate duraram cerca de 12 horas.

A operação foi liderada pelo Comitê de Gestão de Risco de Desastres (COGRID) do município de San Pedro do Atacama e contou com apoio do Corpo de Bombeiros e do Exército do Chile, além de outros órgãos. Os resgatados tem entre 13 e 79 anos.

No início da tarde desta quinta-feira, o perfil do Carabineiros da Região de Antofagasta anunciou o resgate de cerca de 20 passageiros de um ônibus que se encontra na mesma região:

“Conseguiu-se chegar até o quilômetro 87 e, assim, foi possível evacuar ou retirar as pessoas que estavam em seus veículos e, num primeiro momento, levá-las ao complexo de Hito Cajón, para depois continuar seu traslado até aqui, em San Pedro de Atacama”, disse o prefeito Justo Zuleta Santander, de San Pedro de Atacama.

Os brasileiros atolaram na Rota CH-27, a uma altura de 4.500 metros. No momento da nevasca, as condições de visibilidade eram zero, e as temperaturas se aproximavam de -7°C, com neve acumulada de 10 centímetros, segundo a imprensa local.

“Fizemos contato com eles por telefone via satélite. Passaram a noite em boas condições dentro dos veículos”, disse comandante Ariel Campos, que coordena as operações de resgate ao veículo chileno. Os resgatados serão levados para o complexo fronteiriço de Hito Cajón, onde receberão atendimento médico.

2025-06-26